Мэр Ровно заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры города

Мэр Ровно заявил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры города Фото: REUTERS

В украинском городе Ровно нарушено электроснабжение после удара по объекту критической инфраструктуры. Об этом заявил глава городской администрации Александр Третьяк в своем телеграм-канале в субботу, 22 октября 2022 года.

По словам мэра, специалисты работают над устранением повреждений.

"Есть прилеты по объекту критической инфраструктуры города, - утверждает Третьяк. - Энергетики работают над восстановлением электроэнергии".

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день советник главы офиса главы Украины Алексей Арестович заявил, что перебои со светом и связью фиксируются в нескольких регионах Украины, в том числе Киевской и Одесской областях, Луцке, Ровно и Хмельницком.

Напомним, сегодня на большей части территории Украины объявлена воздушная тревога. Речь идет, в частности, о Киеве, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Кировградской областях. Также звуки сирен слышны в подконтрольной Киеву части Запорожья.