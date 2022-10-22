Кириенко заявил о "неприкрытой войне" Запада против России

Сергей Кириенко подробно рассказал о целях "неприкрытой войны Запада с Россией" Фото: kremlin.ru

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко считает, что Запад ведет против РФ "неприкрытую войну". Соответствующее заявление высокопоставленный кремлевский чиновник сделал в ходе Форума классных руководителей РФ.

В своем выступлении Кириенко сообщил о том, что целью ведущей Западом против России "неприкрытой войны" является попытка ликвидации РФ как самостоятельного и суверенного государства.

"Война эта состоит из горячих боевых действий, которые происходят на территории Донбасса, на территории Херсона, Запорожья, на территории Украины… И целью этой войны, тоже довольно неприкрыто уже, является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное, суверенное государство, ликвидировать исторические корни нашей страны, ликвидировать культуру и традиции нашей страны", - цитирует первого замглавы АП РФ информагентство РИА Новости.

Ранее Кириенко публично заявил о том, что НАТО не скрывается своих намерений "воевать против России до последнего украинца". Кириенко также публично обвинил высшее политическое руководство Украины в том, что "они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование".

Чиновник Кремля подчеркнул, что Россия в настоящее время "воюет не с Украиной и не с украинцами". По его словам, блок НАТО противостоит России "на территории Украины и руками украинцев". Кириенко убежден, что представителям Североатлантического альянса совсем не жалко ни украинцев, ни россиян.