Интересы США и Украины перестали совпадать из-за желания Киева вернуть Крым и Донбасс

США жизненно важно не быть втянутыми в войну с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агрессивное желание Киева во что бы то ни стало отвоевать Крым и Донбасс идет в разрез с жизненно важными интересами Вашингтона, который не собирается быть втянутым в войну с ядерной державой – Россией. Об этом заявил обозреватель Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Бьюкенен напомнил, что Киев исторически входил в сферу интересов Москвы, и это "не представляло проблемы для Соединенных Штатов, находящихся за пять тысяч миль". По его словам, гораздо важнее для Белого дома не допустить открытого конфликта с Москвой. И в этом плане интересы США и Украины перестали совпадать.

"Наш жизненный интерес — предотвращение войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины, то есть с полным возвращением Крыма и Донбасса", - говорится в публикации.

Напомним, американский лидер Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине, в первую очередь, для противодействия президенту России Владимиру Путину. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Москва не смогла добиться успеха.

Как ранее писал сайт KP.RU, офицер разведки морской пехоты Военно-морских сил Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер назвал главную слабость Украины. По его словам, в отличие от России Незалежная уязвима к холодам.