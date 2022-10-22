На Украине переводят поезда на тепловозную тягу из-за дефицита электроэнергии Фото: ru.wikipedia.org

На Украине начался перевод железнодорожного движения на тепловозную тягу. Причиной этого, по информации компании "Укржелдорога" («Укрзалізниця»), стал дефицит электроэнергии в стране.

"Некоторые участки остаются обесточенными, следовательно, поезда следуют под резервными тепловозами", - отмечается в официальном заявлении, которое размещено в телеграм-канале компании.

Причиной дефицита электричества на Украине стали массированные ракетные удары Вооруженных сил РФ по критической энергетической инфраструктуре страны. Нанесенные 22 октября 2022 года удары оказались, по данным украинских властей, наиболее мощными за последние две недели (впервые подобные удары были нанесены российской армией 1012 октября нынешнего года в ответ на террористические действия киевского режима).

Как заявил российский военный аналитик, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, теперь каждый последующий удар ВС РФ по критической энергетической инфраструктуре Украины будет мощнее, чем предыдущий. Это необходимо для создания "накопительного эффекта", который не позволил бы киевским властям оперативно устранять последствия нанесенных ударов.