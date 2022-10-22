На Каховском водохранилище увеличили сброс воды из-за обстрелов ВСУ

Каховская ГЭС Фото: ТАСС

На Каховском водохранилище на фоне обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличен объем сбрасываемой воды. Об этом заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире программы "Соловьев Live" на телеканале "Россия 1".

"Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше", - уточнил Леонтьев.

По его словам, из-за украинских ударов по энергетическому объекту вышли из строя три агрегата Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), но она продолжает работать.

Вероятность разрушения ГЭС чиновник оценил, как низкую, но добавил, что к подобному развитию событий следует быть готовыми. Леонтьев уточнил, что в случае прорыва плотины последствия будут "крайне серьезными".

Напомним, Владимир Леонтьев не исключает, что украинские войска попытаются атаковать Каховскую ГЭС. По его словам, информация о возможном запуске украинскими формированиями морских мин по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины ранее поступала в марте-апреле.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что украинские диверсанты могут совершить теракты на Днепровской и Каховской гидроэлектростанциях с целью отвлечения союзных сил на помощь мирному населению.