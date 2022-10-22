Медведев считает, что статус постоянных членов Совбеза ООН не должен пересматриваться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Статус постоянных членов Совета безопасности ООН не должен пересматриваться, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Статус постоянных членов Совета Безопасности – основателей ООН – не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето. Число постоянных членов Совета безопасности может быть расширено, но их полномочия должны быть неприкосновенны, иначе ООН ждет системный кризис и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций», – написал политик в Telegram.

По мнению Медведева, ООН является единственным уникальным инструментом урегулирования международных споров, однако он далеко не идеален. Как считает зампред Совбеза РФ, человечество сможет жить и без ООН, однако без нее в мире наступит деградация международного права, а разногласия будут решаться узкими региональными соглашениями по вопросам безопасности.

Как писал сайт KP.RU, ранее Соединенные Штаты выступили за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООНю