Медведев назвал несостоятельной западную идею о «порядке, основанном на правилах» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Идея Запада о мировом «порядке, основанном на правилах», несостоятельна, поэтому должна быть отвергнута, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Дрянная западная идея «порядка, основанного на правилах» должна быть отринутой как несостоятельная и чрезвычайно вредная для человечества. Она никем не одобрена, не определена по содержанию и полностью продвигается в противовес существующим правилам и институтам, включая ту же ООН», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам политика, эта идея продиктована навязчивым желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои причины доминирования в мире. Как заявил Медведев, остальной мир должен идти своим путем, а не подчиняться ей.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ заявил, назвал посягательство на территорию России преступлением, которое позволяет использовать все силы самозащиты.