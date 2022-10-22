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Политика22 октября 2022 12:28

Кириенко считает, что Россия выиграет любую войну с НАТО

Для победы необходимо, чтобы каждый россиянин чувствовал свой вклад, отметил замглавы администрации президента
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кириенко считает, что Россия выиграет любую войну с НАТО

Кириенко считает, что Россия выиграет любую войну с НАТО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия выиграет и «горячую», и экономическую войну с НАТО, если она перерастет в народную, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Мы обязательно выиграем и эту войну: и «горячую», и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война», – заявил он на Всероссийском форуме классных руководителей.

Как отметил Кириенко, вклад каждого россиянина в победу может быть разным: кто-то может помочь письмом солдатам, кто-то на производстве, а кто-то воспитанием будущего поколения. По словам замглавы администрации президента, добровольческое движение «Мы вместе» пытается оказать поддержку каждой семье участников спецоперации на Украине. Он добавил, что многие школьники сегодня присоединились к волонтерской работы в рамках российского движения детей и молодежи.