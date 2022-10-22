Власти Украины сообщили об отключении от электроснабжения почти 1,5 млн абонентов

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сделал важное заявление об отключениях света в стране Фото: из соцсетей

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко рассказал о том, что около 1,5 млн абонентов в различных областях Украины остаются без электроснабжения 22 октября 2022 года.

"По состоянию на сегодняшний день в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тыс. абонентов, в Николаевской - 188,4 тыс., в Волынской области - 102 тыс., в Черкасской - 242 тыс., в Ровненской - 174,79 тыс., в Кировоградской - 61,9 тыс., в Одесской - 10,5 тыс.", - заявил высокопоставленный украинский чиновник в своем официальном телеграм-канале.

При этом президент Украины Владимир Зеленский пока не выступал с публичным обращением к гражданам страны по поводу массового отключения света во многих регионах из-за ракетных ударов.

Российский военный эксперт, экс-кандидат в президенты РФ Алексей Подберезкин заявил, что эффект от ударов по объектам критической инфраструктуры Украины уже проявляется. При этом, по его словам, для того, чтобы сделать такой эффект наиболее ощутимым, массированные ракетные удары по украинским объектам необходимо непрерывно наносить в течение месяца. Подберезкин рассчитывает, что подобные действия будут предприняты Вооруженными силами РФ и в военной спецоперации на Украине наступит серьезный перелом.