Жителей Херсона призвали немедленно покинуть город из-за угрозы обстрелов Фото: REUTERS

Жители Херсона должны немедленно покинуть город в связи с угрозой обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, заявили в администрации Херсонской области.

«Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра! Позаботьтесь о безопасности своих родных и близких! Не забывайте документы, деньги, ценные вещи и одежду», – сказано в Telegram-канале администрации Херсона.

Власти города призвали население соблюдать установленные правила, быть собранными и избегать паники. Как отметили в администрации, каждый житель должен проявить «гражданское мужество» и выдержку. Органы власти Херсонской области делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей, заверили в администрации.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе власти Херсона начали организованное перемещение населения на левый берег Днепра.