Кириенко заявил о намерении НАТО ликвидировать Россию как государство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАТО развязала против России неприкрытую войну с целью ее уничтожения как суверенного государства, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Против России сегодня воюют объединенные страны НАТО. Целью этой войны, довольно неприкрытой, является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство. Ликвидировать исторические корни, культуру и традиции нашей страны», – заявил на Всероссийском форуме классных руководителей.

Как отметил Кириенко, эта война затронула подрастающее поколение России, однако противник ничего не сможет с ним сделать. По его мнению, Запад не сможет заставить россиян забыть свою историю, культуру и своих героев.

Как писал сайт KP.RU, на Всероссийском форуме классных руководителей Кириенко заявил, что Россия выиграет и «горячую», и экономическую войну с НАТО, если она перерастет в народную.