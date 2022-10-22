Канцлер Германии Шольц призвал не допустить прямого столкновения России и НАТО Фото: REUTERS

Североатлантическому альянсу нельзя допустить прямого конфликта с Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность. В такой опасной ситуации о любом неосторожном шаге не может быть и речи. Нельзя, чтобы это привело к прямому конфликту между Россией и НАТО», – сказал политик в интервью газете Welt.

Как отметил глава правительства ФРГ, Берлин поддерживает Киев в меру своих возможностей, и объем помощи Германии является одним из самых больших среди стран НАТО. Шольц напомнил, что власти Германии поставляют Украине артиллерийские и зенитные установки, а недавно передали систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Напомним, Шольц признал, что Россия никогда не угрожала эскалацией конфликта на Украине.