В США нашли неожиданную замену НАТО в конфликте на Украине

Экс-директор ЦРУ Петреус допустил введение на Украину "многонационального" военного контингента под руководством США Фото: REUTERS

Экс-директор ЦРУ (Центрального разведывательного управления) США Дэвид Петреус не исключает, что многонациональный контингент под руководством Соединенных Штатов может принять участие в конфликте на Украине.

Соответствующее заявление Петреус сделал в интервью изданию Express.

По его мнению, на данный момент задействование войск НАТО в конфликте на Украине не выглядит целесообразным. Однако ситуация может измениться, если в военный конфликт будет втянута одна из стран Североатлантического альянса (например, в случае нападения на нее). Тогда вопрос о вводе НАТОвских военных на Украину можно будет поставить на высоком уровне.

Пока же, по словам Петреуса, речь может идти об участии в военных действиях на Украине некоего "многонационального" контингента под руководством Вашингтона.

"США и другие страны могут отреагировать [на действия России на Украине] тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО", - отметил бывший высокопоставленный американский чиновник.

Ранее действующий президент США Джо Байден неоднократно заявлял о том, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине "ни в каком виде".