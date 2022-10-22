Депутаты Верховной Рады Украины предложили признать Белоруссию "оккупированной Россией" страной

В украинскую Верховную Раду внесен проект постановления о признании Белоруссии "оккупированной" Россией Фото: REUTERS

В украинскую Верховную Раду внесли постановление о признании Белоруссии "оккупированной" Россией. Соответствующую информацию в своем официальном телеграм-канале распространил депутат Рады от партии "Европейская солидарность" (лидер - бывший украинский президент Петр Порошенко) Алексей Гончаренко.

Сам Гончаренко и стал одним из авторов данной инициативы. По словам украинского депутата, решение о признании Белоруссии "временно оккупированной Россией" страной необходимо принять как можно скорее, так как сейчас никакой собственной субъектности Минск якобы не имеет и, как полагает Гончаренко, выполняет все решения Москвы.

Депутат Рады считает, что в случае, если его коллеги по украинскому парламенту выскажутся в поддержку этой инициативы, то действующий белорусский президент Александр Лукашенко попросту "лишится какой-либо международной правосубъектности".

Собирается ли поддерживать данное предложение правящая украинская партия "Слуга народа", пока не уточняется. Однако без голосов соратников Владимира Зеленского добиться одобрения и принятия представления о признании Белоруссии "временно оккупированной Россией" страной будет попросту невозможно.