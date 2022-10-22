Мишустин утвердил меры поддержки мобилизованных

Мишустин подписал постановление о мерах поддержки призванных по частичной мобилизации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Документ, опубликованный на портале правовой информации, устанавливает налоговые каникулы для мобилизованных. Так, мобилизованные и организации, где они являются единственными учредителями, получают отсрочку по оплате налогов, кроме НДФЛ, страховых взносов и сборов на время их пребывания на военной службе и в течение трех месяцев после демобилизации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому мобилизованные и их семьи могут получить кредитные каникулы.

Глава государства заявлял о том, что все мобилизационные мероприятия, начавшиеся в РФ 21 сентября 2022 года, завершатся к началу ноября. В рамках частичной мобилизации в российские Вооруженные силы в общей сложности, по планам федеральных властей, предполагается призвать порядка 300 тысяч резервистов.