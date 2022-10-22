Во Франции главу ЕК сочли сумасшедшей после ее заявления о миллиардных дотациях Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о миллиардных ежемесячных дотациях Украине выглядят звучат безумно, считает французский политик Флориан Филиппо.

«Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее! 1,5 миллиарда в месяц для Украины Зеленского, что составляет 18 миллиардов в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования», – написал он в Twitter.

Напомним, ранее Украина проинформировала руководство Евросоюза, что нуждается в 3-4 миллиардов евро в месяц от ЕС и США для покрытия своих базовых потребностей.

Тем временем в Верховной раде заявили, что Украина уже израсходовали весь годовой бюджет страны. По словам депутата Ярослава Железняка, 605 миллиардов гривен (16,3 миллиарда долларов) были потрачены на заработные платы (42,2% расходов), из них 458,5 миллиарда гривен (12,4 миллиарда долларов) направлены на зарплаты военным.