Власти Венгрии пообещали не допустить введения новых европейских санкций против газа из РФ

Венгерские власти выступили против введения санкций ЕС против российского газа Фото: REUTERS

Правительство Венгрии не допустит введения Евросоюзом никаких новых санкций против России, которые могут затронуть поставки газа венгерским компаниям. С таким заявлением выступил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По словам высокопоставленного венгерского чиновника, официальный Будапешт точно никогда не поддержит какие-либо решения, которые могут каким-либо образом негативно сказаться на благосостоянии большинства жителей страны.

Гуйяш в ходе своей пресс-конференции подчеркнул, что в случае, если инициативы по поводу введения санкций против российского газа продолжат вноситься на рассмотрение Евросоюза, то при обсуждении этих предложений Венгрия неизменно будет накладывать на них вето.

При этом, как пишет информагентство ТАСС, данное решение не означает поддержку Венгрией действий России в украинском конфликте. По словам Гуйяша, Будапешт "не приемлет методы Москвы", однако считает, что санкции против газа из РФ точно не помогут разрешить противостояние мирными дипломатическими методами.