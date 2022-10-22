Sky News: Борис Джонсон получил достаточную поддержку парламентариев, чтобы стать кандидатом в премьеры

Борис Джонсон всеми силами пытается вернуться на пост премьер-министра Великобритании Фото: REUTERS

Борис Джонсон получил поддержку более чем 100 парламентариев-тори, необходимую для участия в выборах на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на собственные информированные источники, близкие к Джонсону.

"На сегодняшний день уже можно говорить о том, что кандидатура Джонсона может быть включена в избирательные бюллетени", - отмечают инсайдеры канала Sky News.

Сам Джонсон пока публично не заявлял о желании вернуться в премьерское кресло, однако, по информации британских журналистов, он экстренно закончил свой отпуск и решил вернуться в Лондон. Там он сейчас якобы проводит важные конфиденциальные переговоры с политическими элитами по поводу своего возможного выдвижения на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Предыдущий британский премьер Лиз Трасс ранее подала в отставку с этой должности, на которой она проработала всего 44 дня. На посту главы кабмина Великобритании Трасс сменила именно Джонсона.