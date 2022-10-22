Валдис Пельш раскрыл жестокие тайны «черного КВН» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ведущий «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков всегда старается держать юмор телевизионной игры в рамках, однако участники команд иногда позволяют себе вольности. Об этом рассказал один из членов жюри КВН, шоумен Валдис Пельш.

«Была такая практика. Ребята собирались на фестивалях и без публики, между собой, устраивали игру, в которой юмор был без тормозов. Это было зрелище, скажем так, для весьма взрослых людей. Постепенно он получил распространение, подобную программу даже заказывали для различных мероприятий», – сообщил он в интервью «СП – Санкт-Петербург».

По словам шоумена, ему не раз приходилось быть ведущим таких вечеров. Перед началом мероприятий он всегда предупреждал зрителей о «своеобразном» юморе этого шоу, который не каждому придется по душе.

Как считает Пельш, КВН – это не то шоу, которое можно назвать пошлым. Вместе с тем шоумен отметил, что каждый зритель должен сам решать, какую телепрограмму считать скучной, пошлой или неактуальной.