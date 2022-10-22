В Китае объяснили странный побег экс-председателя КНР Ху Цзиньтао со съезда компартии страны Фото: REUTERS

Бывший председатель Китайской народной республики Ху Цзиньтао досрочно ушел с ХХ съезда коммунистической партии страны, поскольку почувствовал себя плохо, сообщает издание Xinhua.

«Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заседании 20-го съезда компартии Китая несмотря на то, что он взял некоторое время на восстановление. Когда он плохо себя чувствовал, его сотрудники, заботясь о его здоровье, сопроводили его в комнату рядом с местом проведения заседания», – говорится в Twitter издания

В настоящее время экс-председатель КНР чувствует себя нормально, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, Цзиньтао вывели с церемонии закрытия ХХ съезда Коммунистической партии Китая. На кадрах видеохроники видно, что к бывшему председателю компартии КНР, сидевшего рядом с преемником, подошли двое молодых мужчин в медицинских масках, подняли его за руки с кресла и провели к выходу. По выражению его лица было видно, что он растерялся.