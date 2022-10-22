Мэр Николаева призвал жителей покинуть город

Жителей Николаева призвали покинуть город Фото: ru.wikipedia.org

Жители Николаева должны уехать из города и не возвращаться в него до завершения боевых действий на Украине, заявил мэр Александр Сенкевич.

«Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктуры, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве», – сказал он в интервью изданию «СуспIльне».

По словам главы Николаева, в городе все еще есть угроза разрушения домов и инфраструктуры. Тем, кто решил остаться в Николаеве, Сенкевич посоветовал запастись водой и едой на неделю. Он также порекомендовал жителям озаботиться поиском мест, куда они могли уехать в случае объявления эвакуации.

Тем временем жителей Херсона призвали немедленно покинуть город в связи с угрозой обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Органы власти Херсонской области делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей, заверили в администрации города.