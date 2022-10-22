В Норильске произошел разлив дизельного топлива Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Норильске произошел разлив дизельного топлива на нефтебазе, сообщает Управление МЧС по Красноярскому краю,

«При перекачке с железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования объемом две тонны. Угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Силами норильской топливной компании место разлива обработано сорбентом (60 кг)», – говорится на сайте ведомства.

В региональном управлении МЧС уточнили, что для ликвидации последствий инцидента привлекались 39 человек и восемь единиц техники.

Напомним, в мае на ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка из резервуара хранения дизельного топлива. Причиной ЧП стало внезапное проседание опор. По топливу, разлившемуся за пределами хранилища, проехал автомобиль. Возникло возгорание, огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Пожар был успешно локализован и потушен, водитель транспортного средства не пострадал.