Минобороны: Российские Су-30 СМ уничтожили самолет ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Истребитель Воздушных сил России Су-30 СМ уничтожили самолет Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

«Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30 СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как объяснили в Минобороны, экипажи российских истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации. Кроме того, они прикрывали вертолеты армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинской армии.

Как писал сайт KP.RU, российские военные нанесли удар по крупному украинскому оборонному заводу «Коммунар», который расположен в Харькове. Также в районе Алексеевки Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизтоплива для военной техники группировки войск «Днепр».