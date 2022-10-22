В Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В Белгородской области приступили к монтажу защитных ограждений, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», – написал он в своем Telegram-канале.
Между тем власти Белгородской области продлили высокий уровень опасности до 6 октября 2022. Решение связано с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.
Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы Украины ударили по гражданским объектам в городе Шебекино Белгородской области. В результате атаки погибли два человека. Город остался частично обесточенным, без света осталось порядка 15 тысяч местных жителей.
Напомним, неделю назад на территории полигона Западного военного округа в Белгородской области произошел теракт. Двое граждан одной из стран СНГ начали стрельбу по военнослужащим-добровольцам во время занятий по огневой подготовке.