В Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области приступили к монтажу защитных ограждений, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», – написал он в своем Telegram-канале.

Между тем власти Белгородской области продлили высокий уровень опасности до 6 октября 2022. Решение связано с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы Украины ударили по гражданским объектам в городе Шебекино Белгородской области. В результате атаки погибли два человека. Город остался частично обесточенным, без света осталось порядка 15 тысяч местных жителей.

Напомним, неделю назад на территории полигона Западного военного округа в Белгородской области произошел теракт. Двое граждан одной из стран СНГ начали стрельбу по военнослужащим-добровольцам во время занятий по огневой подготовке.