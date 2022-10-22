Зеленский снова призвал Запад нанести ядерный удар по России Фото: REUTERS

Мир должен ответить ядерным ударом по России в случае атаки РФ по территории и Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Если звучит посыл, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мир должен быть таким: смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься", – сказал политик в интервью телеканала CTV и CBC.

Как писал сайт KP.RU, в начале октября Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные удары» по территории Российской Федерации. По его мнению, альянс должен исключить возможность применения Россией ядерного оружия.

Глава министр иностранных дел Сергей Лавров назвал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России “безрассудным”.

Тем временем США признали, что не видят со стороны России демонстрации готовности применить ядерное оружие.