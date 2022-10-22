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Происшествия22 октября 2022 18:49

Yeni Alanya: В Анталье россиянин погиб после ножевого ранения во время драки

22-летний мужчина получил несколько ранений в спину, он скончался в больнице
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Анталье россиянин погиб после ножевого ранения во время драки

В Анталье россиянин погиб после ножевого ранения во время драки

Фото: pixabay.com

Гражданин России погиб в результате ножевого ранения, которое он получил в ходе драки в турецкой Аланье.

Как сообщает издание Yeni Alanya, 22-летний россиянин получил несколько ранений в спину. Его госпитализировали в больницу, в которой он скончался.

Ранивший его мужчина скрылся с места происшествия, но позже был задержан полицейскими и взят под стражу.

Как писал сайт KP.RU, в октябре этого года гражданин России погиб во время отдыха в Турции. Он пропал во время купания в море в штормовую погоду в уезде Аланья. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, его тело было обнаружено в открытом море.

Незадолго до этого четверых туристов из России обнаружили мертвыми в отеле албанского населенного пункта Керет в округе Кавая.