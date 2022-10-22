Французский политик Филиппо заявил, что диверсии на «Северных потоках» показали худшие способности НАТО

Во Франции заявили, что диверсии на «Северных потоках» показали худшие способности НАТО Фото: REUTERS

Атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» показали все, на что способна НАТО, считает французский политик Флориан Филиппо.

«Диверсии, вероятно, со стороны американцев на газопроводах «Северного потока» продемонстрировали, на что способна НАТО», – написал лидер движения «Патриоты» в Twitter.

Как считает политик, Североатлантический альянс способен и на более худшие действия, в том числе и ядерного оружия. По его мнению, таким образом НАТО может развязать более масштабный конфликт.

Как писал сайт KP.RU, страны Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе осудили диверсии против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», пообещав дать «единый и решительный ответ». В совместном заявлении при этом не говорится об ответственности за атаки на трубопроводы и о расследовании диверсий.

Ранее шведская газета Expressen опубликовала снимки разрушенного взрывом газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Фото были сделаны на 80-метровой глубине с помощью норвежского подводного аппарата.