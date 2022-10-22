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Политика22 октября 2022 19:32

Французский политик Филиппо заявил, что диверсии на «Северных потоках» показали худшие способности НАТО

По его мнению, НАТО может развязать более масштабный конфликт
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Во Франции заявили, что диверсии на «Северных потоках» показали худшие способности НАТО

Во Франции заявили, что диверсии на «Северных потоках» показали худшие способности НАТО

Фото: REUTERS

Атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» показали все, на что способна НАТО, считает французский политик Флориан Филиппо.

«Диверсии, вероятно, со стороны американцев на газопроводах «Северного потока» продемонстрировали, на что способна НАТО», – написал лидер движения «Патриоты» в Twitter.

Как считает политик, Североатлантический альянс способен и на более худшие действия, в том числе и ядерного оружия. По его мнению, таким образом НАТО может развязать более масштабный конфликт.

Как писал сайт KP.RU, страны Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе осудили диверсии против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», пообещав дать «единый и решительный ответ». В совместном заявлении при этом не говорится об ответственности за атаки на трубопроводы и о расследовании диверсий.

Ранее шведская газета Expressen опубликовала снимки разрушенного взрывом газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Фото были сделаны на 80-метровой глубине с помощью норвежского подводного аппарата.