Захарова заявила, что решения саммита Евросоюза подтвердили его конфронтационную политику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решения, принятые по итогам саммита Евросоюза, подтвердили конфронтационный настрой Брюсселя по отношению к России, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза. Вызывает сожаление, что Евросоюз, объявивший себя главным стражем порядка, основанного на правилах, все больше превращается в пространство беззакония», – приводятся ее слова на сайте российского МИД.

Как отметила дипломат, наиболее ярким примером такой политики является реакция ЕС на атаки против газопроводов «Северного потока». Захарова обратила внимание, что в заявлении по итогам саммита ЕС нет ни слова о необходимости проведения расследования диверсий на трубопроводы. По мнению Захаровой, Брюссель не хочет оглашать правду о том, кто стоит за этими терактами.

Как писал сайт KP.RU, страны Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе осудили диверсии против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», пообещав дать «единый и решительный ответ». В совместном заявлении при этом не говорится об ответственности за атаки на трубопроводы и о расследовании диверсий.