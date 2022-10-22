Власти Херсонской области: перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются из-за технических работ Фото: Shutterstock

В Херсоне наблюдаются перебои с подключением к кабельному интернету из-за технических работ, доступ восстановят в ближайшее время, мобильный интернет работает.

"Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ. Мобильный интернет работает без перебоев", - говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.

Отмечается, что в ближайшее время завершат все необходимые работы и восстановят полноценный доступ к кабельному интернету.

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