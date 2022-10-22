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Политика22 октября 2022 20:25

Освобожденный из плена сержант НМ ДНР Шалыгин рассказал, что был схвачен иностранными наемниками

Как отметил сержант, у иностранных наемников не было ни шевронов, ни опознавательных знаков
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Освобожденный из плена сержант НМ ДНР Шалыгин рассказал, что был схвачен иностранными наемниками

Освобожденный из плена сержант НМ ДНР Шалыгин рассказал, что был схвачен иностранными наемниками

Фото: REUTERS

Вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках.

«Английскую речь мы услышали сразу, на английском кто-то кричал. Потом поляк начал ворковать», — заявил Шалыгин, отметив, что также звучал и украинский язык, «все до кучи». Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил сержант, у иностранных наемников не было ни шевронов, ни опознавательных знаков.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предупредил, что все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники, по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. По его словам, самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.