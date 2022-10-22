Освобожденный из плена сержант НМ ДНР Шалыгин рассказал, что был схвачен иностранными наемниками Фото: REUTERS

Вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках.

«Английскую речь мы услышали сразу, на английском кто-то кричал. Потом поляк начал ворковать», — заявил Шалыгин, отметив, что также звучал и украинский язык, «все до кучи». Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил сержант, у иностранных наемников не было ни шевронов, ни опознавательных знаков.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предупредил, что все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники, по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. По его словам, самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.