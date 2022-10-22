Time: Россия хорошо знает уязвимые места энергосистемы Украины Фото: REUTERS

Обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент заявил, что Россия хорошо знает уязвимые места украинской энергетики, созданной во времена СССР.

"Спустя тридцать лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии. На Украине по состоянию на 2021 год 53 процента городских домохозяйств все еще полагались на него", — написал он в своем материале.

По мнению Ньюджент, именно энергетическая отрасль Украины стала ключевым уязвимым местом.

Как ранее сайт KP.RU, суббота началась на Украине продуктивно. С прилетов даже не отдельных "Гераней", а целых "букетов". В городах и регионах Украины сначала объявили воздушную тревогу, а потом в некоторых, уже после продуктивной работы беспилотников сигналы воздушной тревоги перестали передавать, потому что пропало электричество. Как это произошло, например, в Ровно. После первой волны ударов началась третья, а в Киеве объявили уже и третью воздушную тревогу. В Одессе электричество вырубилось настолько резко и неожиданно, что прямо на своих маршрутах встали намертво трамваи.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.