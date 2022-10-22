Кадыров обрадовался возвращению телеведущего Жорика Вартанова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с актером Михаилом Галустяном, который вернулся в амплуа Жорика Вартанова.

«Жорик Вартанов возвращается! Все мы скучали по ведущему одного из региональных телеканалов, но оказывается Жорик ещё неплохо разбирается в международной политике и дал отличный расклад по Штатам. Концовка - ОГОНЬ! В прямом и переносном смысле», — написал Кадыров в своем Telegram-канале

В ролике Галустян в образе ведущего новостей телеканала «СеВ-КаВ» Жорика Вартанова высмеивает за немощность президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сравнивая его с Урфин Джюсом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что если после принятых президентом России Владимиром Путиным решений о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября 2022 года и наделении глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности одна пуля полетит в сторону РФ, нужно не просто ударить по украинским центрам принятия решений, а стереть их с лица земли.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.