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Общество22 октября 2022 20:58

Кадыров обрадовался возвращению телеведущего Жорика Вартанова

Глава Чечни Кадыров похвалил высмеивающий Байдена ролик Галустяна
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Кадыров обрадовался возвращению телеведущего Жорика Вартанова

Кадыров обрадовался возвращению телеведущего Жорика Вартанова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с актером Михаилом Галустяном, который вернулся в амплуа Жорика Вартанова.

«Жорик Вартанов возвращается! Все мы скучали по ведущему одного из региональных телеканалов, но оказывается Жорик ещё неплохо разбирается в международной политике и дал отличный расклад по Штатам. Концовка - ОГОНЬ! В прямом и переносном смысле», — написал Кадыров в своем Telegram-канале

В ролике Галустян в образе ведущего новостей телеканала «СеВ-КаВ» Жорика Вартанова высмеивает за немощность президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сравнивая его с Урфин Джюсом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что если после принятых президентом России Владимиром Путиным решений о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября 2022 года и наделении глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности одна пуля полетит в сторону РФ, нужно не просто ударить по украинским центрам принятия решений, а стереть их с лица земли.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.