На западе Москвы пьяный водитель насмерть сбил беременную женщину с ребенком Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пьяный водитель, сбивший насмерть беременную женщину с сыном на пешеходном переходе на улице Богданова на западе Москвы, проехал на красный свет.

"На улице Богданова, у дома 21, водитель Audi A6 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину с сыном, которые переходили дорогу по пешеходному переходу", - рассказал ТАСС источник в в правоохранительных органах.

Известно, что водитель ехал со значительным превышением скорости, уточнив, что от удара пешеходов отбросило почти на 100 м от пешеходного перехода. Собеседник также добавил, что после этого автомобиль столкнулся с еще одной машиной.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ уточнили, что водитель задержан сотрудниками ГИБДД и будет направлен на медицинское освидетельствование.

Ранее в Москве женщина-пешеход погибла в ДТП на севере Москвы. Авария произошла на пересечении улицы 800-летия и Дмитровского шоссе. 49-летний водитель Range Rover не справился с управление и вылетел прямо на тротуар. Под колеса иномарки попала женщина-пешеход. После наезда иномарка опрокинулась. В результате ДТП женщина погибла от полученных травм. Ей было около 60 лет. Водитель не пострадал.

До этого KP.RU сообщал, что водитель сбил женщину и коляску с ребенком на пешеходном переходе в Москве. Пострадавшие попали в больницу.Пешеходы переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Водитель «Форда» вывел автомобиль на встречную полосу, чтобы объехать поток машин, и проехал на красный.