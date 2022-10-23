Российский боец Петр Ян проиграл американцу Шону О’Мэлли в основном карде турнира UFC 280 Фото: REUTERS

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян проиграл американцу Шону О'Мэлли в поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), пишет "КП-Спорт".

Бой прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Американец выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.

Ранее КП» рассказывал, откуда взялся у России спортсмен с такой необычной фамилией. Родом из Сибири. Петру 27 лет – юный возраст для ММА. Во всех справочниках говорится, что Петр родился в городе Дудинка. Сам он упоминал, что родом из деревни Красноярского края, а в городок Дудинка, что на Таймыре, семья переехала позже.

Дед Петра Яна – чистокровный китаец. Отсюда и такая странная фамилия. Кроме того, бабушка Яна – грузинка. Но сам Петр подчеркивает, что считает себя русским православным человеком. Это добавляет ему и фанатов, и хейтеров. Бои с соперниками с Кавказа проходят особенно принципиально. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU