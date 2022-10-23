В Совфеде высмеяли обидевшегося на США Макрона Фото: REUTERS

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил США в двойных стандартах в вопросе цен на газ.

""Искренность в трансатлантической торговле"? Откуда Макрон взял такое?" – написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, против Европы "искренне применят меры давления, выдавят ее товары с американских рынков и искренне продадут дорогой американский сжиженный газ".

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал власти Соединенных Штатов за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ. По его словам, стоимость энергоресурса на американском рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что переход на «зеленую энергетику» стал одним из главных факторов роста цен на газ, а также нефть и электричество в Европе, что и привело к энергетическому кризису в регионе. Издание отмечало, что такая политика, проводимая на фоне изменения климата, продолжит и дальше влиять на цены энергоносителей в европейских странах.

Столкнувшись со стремительным ростом цен на электроэнергию, крупные международные концерны и представители мелкого бизнеса покидают Евросоюз. Руководство компаний считает, что только таким образом бизнес может сэкономить. Французские фирмы сворачивают производство и готовятся к релокации за пределы ЕС.