Мантуров сообщил, что группировка «Сфера» включит более 600 отечественных спутников Фото: EAST NEWS

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что спутниковая группировка более чем из 600 отечественных космических аппаратов будет создана в рамках проекта "Сфера".

"Проектом "Сфера" предполагается создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов", - приводит его слова РИА Новости.

Мантуров также напомнил, что основная цель проекта – достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности России.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начнет развертывание спутниковой группировки «Сфера», предполагающая создание спутниковой группировки из более чем 600 космических аппаратов, которые смогут обеспечить широкополосный интернет и связь, в том числе по Северному морскому пути. Рогозин рассказывал, что у нашей страны появятся аппараты «радиолокационного зрения, которые позволяют видеть и в ночное время, и сквозь туман и облачность».