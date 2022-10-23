Россиян предупредили о подорожании сотовой связи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, чио в сложившейся экономической ситуации тарифы на сотовую связь в 2023 году в России могут вырасти.

Чеглов отметил, что сейчас на рынке осталось небольшое количество крупных операторов — «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и Ростелеком. Компании будут стремиться «держать прибыль» и развиваться за счет уже имеющихся клиентов, подчеркнул он.

«Риски параллельного импорта возрастут, как и стоимость самого оборудования (...) За колебаниями розничных цен здесь следит ФАС, поскольку сотовая связь — социально важная инфраструктура», — заявил Чеглов.

Ранее в разговоре с «Комсомольской правдой» директор Content Review Сергей Половников подчеркнул, что в первую очередь повышение цен коснется абонентов, которые «сидят» на тарифах ценой от 500 до 900 рублей. Эксперт в сфере связи объяснил, почему услуги связи дорожают, когда именно это произойдет и можно ли избежать этой участи.

Сотовая связь в России становится дороже. Это уже не предсказания на кофейной гуще экспертов, а реальность. В первую очередь раскошелиться придется обладателям так называемых архивных тарифов — то есть тех, на которые заводились несколько лет назад, и перейти на которые сейчас нельзя. Зато оператор может по своему усмотрению менять условия тарифа.