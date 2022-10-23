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В мире23 октября 2022 1:05

Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу ВС США на юго-востоке Сирии

Американские военные позже в ответ на атаку нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу ВС США на юго-востоке Сирии

Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу ВС США на юго-востоке Сирии

Фото: REUTERS

Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу ВС США на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии.

"Неизвестный БПЛА нанес несколько ударов ракетами по базе американских военных на месторождении Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор, масштаб разрушений пока не ясен", - сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

По сообщению канала, американские военные позже в ответ на атаку нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин.

Ранее американская военная база, находящаяся в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, подверглась ракетному обстрелу, среди военных есть пострадавшие. Тогда обстрел привел к ранениям в рядах американских военных.

В апреле 2021 года две ракеты упали рядом с авиационной военной базой «Балад» в иракской провинции Салах-эд-Дин, где находятся американские военнослужащие. В результате ракетной атаки никто не пострадал, никакого ущерба военной базе причинено не было.