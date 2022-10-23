Власти Кременчуга сообщили о взрыве в городе после воздушной тревоги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв прогремел в Кременчуге в Полтавской области, объявлена воздушная тревога, сообщил мэр города Виталий Малецкий. Об этом пишет РИА Новости.

"Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, суббота, 22 октября, началась на Украине продуктивно. С прилетов даже не отдельных "Гераней", а целых "букетов". В городах и регионах Украины сначала объявили воздушную тревогу, а потом в некоторых, уже после продуктивной работы беспилотников сигналы воздушной тревоги перестали передавать, потому что пропало электричество. Как это произошло, например, в Ровно. После первой волны ударов началась третья, а в Киеве объявили уже и третью воздушную тревогу. В Одессе электричество вырубилось настолько резко и неожиданно, что прямо на своих маршрутах встали намертво трамваи.

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