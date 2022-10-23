Трамп намекнул, что готов участвовать в выборах президента США в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Техас намекнул, что готов участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году.

Бывший хозяин Белого дома вновь выступил с утверждением, что результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден, были фальсифицированы.

"Я дважды выдвигался и дважды победил. Во второй раз я выступил гораздо лучше, чем в первый, получив в 2020 году на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году. Кроме того, я получил больше голосов, чем любой действующий президент нашей страны в истории. Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это еще раз", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, Трамп считает, что Байден выиграл, потому что президентские выборы в США были сфальсифицированы. Он указывает на то, что к подсчету голосов не были допущены наблюдатели от республиканцев, а голоса подсчитывались "ужасным оборудованием".

Ранее пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявил, что американский лидер Джо Байден собирается участвовать в президентских выборах 2024 года и планирует делать это в паре с нынешним вице-президентом Камалой Харрис.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее Трамп сказал, что уже решил для себя вопрос с выборами в 2024 году. Дать на него точный ответ он пока не может, но обещает, что это многих порадует.