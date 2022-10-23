Украинские военнопленные рассказали, что боевики на "Азовстали" убивали мирных жителей Мариуполя Фото: REUTERS

Украинский сержант полка «Азов»* Михаил Швец рассказал, что боевики расстреливали мирных жителей на «Азовстали». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, расстрел производился, чтобы в дальнейшем прикрываться от авиаударов телами погибших.

Другой военнопленный старший сержант Виталий Катранич рассказал, что расстреливали также тех, кто хотел выйти с «Азовстали».

Как ранее писал сайт KP.RU, боевики запрещенной в России террористической организации «Азов»* неоднократно убивали мирных жителей. Об этом заявили пленные участники украинского националистического полка, которые находятся в заключении. Один боевик «Азова»* Ренат Алиев рассказал, как «случайно в ходе боя» убил четверых граждан из снайперской винтовки в начале апреля, в Мариуполе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.