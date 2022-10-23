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Политика23 октября 2022 3:29

Украинские военнопленные рассказали, что боевики на "Азовстали" убивали мирных жителей Мариуполя

РИА Новости: украинские военнопленные рассказали, что боевики на "Азовстали" убивали мирных жителей Мариуполя
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Украинские военнопленные рассказали, что боевики на "Азовстали" убивали мирных жителей Мариуполя

Украинские военнопленные рассказали, что боевики на "Азовстали" убивали мирных жителей Мариуполя

Фото: REUTERS

Украинский сержант полка «Азов»* Михаил Швец рассказал, что боевики расстреливали мирных жителей на «Азовстали». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, расстрел производился, чтобы в дальнейшем прикрываться от авиаударов телами погибших.

Другой военнопленный старший сержант Виталий Катранич рассказал, что расстреливали также тех, кто хотел выйти с «Азовстали».

Как ранее писал сайт KP.RU, боевики запрещенной в России террористической организации «Азов»* неоднократно убивали мирных жителей. Об этом заявили пленные участники украинского националистического полка, которые находятся в заключении. Один боевик «Азова»* Ренат Алиев рассказал, как «случайно в ходе боя» убил четверых граждан из снайперской винтовки в начале апреля, в Мариуполе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.