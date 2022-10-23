Что произошло в ночь на 23 октября

Три спутника "Гонец-М" и аппарат "Скиф-Д" вывели на орбиту Фото: EAST NEWS

Три спутника "Гонец-М" и аппарат "Скиф-Д", запущенные на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный в субботу, вывели на орбиту. Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в субботу в 22:57 мск.

Президент Украины Владимир Зеленский снова поставил себя в центр мироздания. В своем интервью канадским СМИ он много юлил, врал (я понимаю, что можно написать "лгал", но-то именно, что врал) и передергивал. Но самый смак он выдал на-гора, затронув тему применения ядерного оружия Россией по Украине. Зеленский призвал НАТО ударить ядерным оружием по Кремлю.

Советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока рассказала, что украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи.

Сорок дней назад ушел главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сунгоркин. Ушел как настоящий мужчина - во время путешествия по уссурийской тайге, собирая материал о своем любимом первопроходце-земляке-тезке Владимире Арсеньеве. Сегодня мы публикуем один из отрывков, написанный знаменитым журналистом Игорем Коцем, долго работавшим в «КП», а сейчас возглавляющим журнал «Родина». Конечно же, этот текст о сплавах, которые так любил Владимир Николаевич.

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис выразил уверенность, что в данный момент Европейский союз находится в глубоком кризисе, а его экономический крах уже предопределён.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги. Большая часть финансовой помощи направляется на удовлетворение социальных нужд, а любая задержка может обернуться "ужасными последствиями", утверждает премьер.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева.

Российские войска смогут быстро лишить Вооруженный силы Украины возможности вести боевые действия, если захватят линии снабжения на границе с Польшей. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Певица Ольга Орлова вместе с мужем улетела из России в Европу. Супруги решили отдохнуть в Милане. Но в итоге приятная поездка обернулась для глубоко беременной артистки настоящим кошмаром: 44-летняя Орлова стала жертвой ограбления. О своих злоключениях артистка рассказала в соцсетях.