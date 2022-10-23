Лиз Трасс устроила две прощальные вечеринки по случаю отставки с поста премьера Британии Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в минувшую субботу, 21 октября, устроила прощальную вечеринку в загородной резиденции Чекерс под Лондоном по случаю своей отставки, а еще одна вечеринка была запланирована на воскресенье, 22 октября. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Как передает издание, в субботу, 21 октября, Трасс провела мероприятие для того, чтобы поблагодарить министров британского правительства. Воскресную вечеринку уходящая в отставку премьер устраивает для своих ближайших соратников, а также их партнеров. Издание сообщает, что таким образом поступал и Борис Джонсон после заявления об уходе с поста главы правительства.

Напомним, три британских депутата от правящей Консервативной партии ранее призвали Трасс покинуть пост премьер-министра. В четверг, 20 октября, британский премьер объявила об уходе в отставку, пробыв на посту всего 44 дня. Глава правительства призналась, что не смогла справиться со своей миссией.