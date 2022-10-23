Bloomberg: Россия создает «теневой флот» нефтетанкеров для обхода эмбарго Евросоюза Фото: REUTERS

Для обхода нефтяного эмбарго Европейского союза, который начнет действовать с 5 декабря 2022 года, Россия создает «теневой флот» из нефтетанкеров, близких к Москве компании скупают во всем миру. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, несмотря на западные санкционные ограничения, сентябрьские значения по отгрузкам морской нефти из России превышают февральские. Тем временем поставки в Европу сократились до минимума, а поставки в Азию - выросли кратно, как и поставки в неизвестные направления. Агентство заявляет, что такой рост связан с «теневым флотом» нефтянными танкеров, который создает Москва.

«Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот», - заявил исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

По оценке судового брокера Braemar, для поддержки экспорта нефти в Азию на уровне 4 миллиона баррелей в день Москва уже закупила 240 малых и больших судов, которые в 2021 году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть. Глава отдела исследований Braemar Ануп Сингх указывает на то, что в преддверии 5 декабря 2022 года резко возрастает торговля танкерами «со стороны нераскрытых организаций, базирующихся в таких странах, как Дубай, Гонконг, Сингапур и Кипр».