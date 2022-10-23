Германия отменяет проекты по перевооружению из-за инфляции и слабого евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство ФРГ приняло решение о сокращении некоторых программ по перевооружению Бундесвера из-за высокой инфляции в стране. Об этом сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на неназванных политиков и представителей оборонной промышленности.

Как говорится в статье издания, на фоне инфляции запланированные ранее закупки вооружения стали более дорогостоящими, чем предполагалось. «Учитывая, что многие проекты рассчитаны на пять - семь лет, инфляция в этом измерении создает серьезную финансовую проблему», - приводит газета слова собеседника, знакомого с ситуацией.

Уточняется, что в данном случае речь идет о третьем транше корвета К130, новых самолетах для радиоэлектронной борьбы и новых фрегатах, а также новых самоходных гаубицах, которые должны быть поставлены взамен поставленных Украине.

Кроме того, отмечается, что, «по-видимому», будет уменьшен заказ американских истребителей пятого поколения F-35, поскольку в Германии рассчитывала закупить их по докризисному уровню доллара к евро. «Сильный доллар делает импорт из штатов более дорогим, что отражается на планах по покупке техники», - подчеркивают в публикации.

Также в статье говорится о том, что «каждую неделю» уменьшается размер второй партии боевых машин пехоты Puma, на которую в этом году собирались потратить 304 млн евро.

Представители военной промышленности заявили, что бюджета в 100 млрд евро недостаточно для реализации пожеланий военного ведомства ФРГ. Один из менеджеров оборонной промышленности заявил, что для этого нужно около 200 млрд евро.