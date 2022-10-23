Илон Маск вызывает опасения у властей США из-за возросшего политического влияния / WP: ... Фото: REUTERS

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск вызывает опасения у американских властей из-за своего возросшего политического влияния, а также «безрассудных» заявлений. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на правительственные источники, а также людей, близких к предпринимателю.

По данным издания, именно сотрудничество Маска с американскими властями сделало его успешным бизнесменом. Тем не менее, несмотря на успехи в сфере космоса и национальной безопасности, политики опасаются возросшего «могущества» бизнесмена.

«Он считает себя таким подарком человечеству, что ему не нужны никакие барьеры, он все знает лучше всех», - приводит издание слова одного из анонимных источников.

Как напоминает издание, Маск поддерживал дружеские отношения с бывшими президентами США Бараком Обамой и Дональдом Трампом, но на данный момент резко критикует действующего американского лидера Джо Байдена. Люди, работающих с бизнесменом напрямую, заявляют, что теперь тот чаще общается с премьер-министрами и главами других государств, чем с американскими властями, что, как отмечают источники, наряду вместе с его предложениями по урегулированию украинского конфликта «раздражает» американских политиков.

При этом отмечается, что многие американские политики избегают прямой конфронтации с Маском, поскольку восхищаются его достижениями и намерены продолжать работать с ним. «В Пентагоне многие видят в Маске секретное оружие», - отмечает издание.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что слова Маска об Украине вызвали беспокойство в администрации президента США, которая теперь задумалась начать проверку сделок бизнесмена.