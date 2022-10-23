Немцы осудили слова премьера Украины о поставках оружия Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали требованием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который потребовал поставить Киеву дополнительную систему противовоздушной обороны (ПВО).

«Дошло уже до того, что Украина требует, требует, требует, требует и т.д. и т.п., а Германия должна это выполнить! А правительство заявляет, что население должно готовиться к потере благосостояния! Отлично!» - отметил один читатель.

«Эта военная лексика по-прежнему не дает мне покоя. Почему они "требуют", разве они не должны "просить"?», - отметил другой в своем комментарии.

«Они будут продолжать требовать, это никогда не закончится», - добавил другой.

«Требования. Запрос может быть уместен. С чисто социальной точки зрения, Украина становится все более непривлекательной для меня в плане вступления в ЕС, и это уже было в случае с г-ном Мельником», - заявил еще один, назвав подобные требования «типичным восточноевропейским жаргоном».

Другой читатель обратился к Шмыгалю с вопросом о том, есть ли какие-нибудь еще страны, у которых Киев требует военное оборудование и боеприпасы. «Вам известно определение слова "пожалуйста"?», - спросил он.