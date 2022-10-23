СБУ предъявила обвинение в работе на Россию главе предприятия "Мотор сич" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предъявлении обвинений в коллаборационизме и работе на Россию главе предприятия «Мотор сич», а также начальнику департамента внешнеэкономической деятельности данного предприятия. Оба были задержаны.

«СБУ задержала главу промышленного гиганта "Мотор Сич" по подозрению в работе на РФ. Сотрудники Службы безопасности задержали ... начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Задержанным предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Коллаборационная деятельность» и «Пособничество государству-агрессору». Фамилии задержанных не называются, а на приложенных к публикации фото лица задержанных закрыты.

Напомним, накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, у которого также прошли обыски.