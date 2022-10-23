Вице-премьер Чернышенко предложил организовать навигатор мер поддержки для мобилизованных и их семей

Чернышенко предложил организовать навигатор мер поддержки для мобилизованных и их семей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко предложил организовать на официальных информационных ресурсах в российских регионах специальный навигатор мер поддержки для призванных в рамках частичной мобилизации, а также их семей, указав на то, что не всегда понятен способ получения поддержки.

Такое предложение вице-премьер сделал во время рабочей встречи с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым, в ходе которой обсудил реализацию мер поддержки мобилизованных граждан и их семей в регионе.

«Регионы вводят меры поддержки, которые очень нужны мобилизованным и их семьям… Но людям не всегда понятен способ их получения. Для удобства мы предлагаем организовать на официальных информационных ресурсах субъектов навигатор мер поддержки», - заявил вице-премьер.

Чернышенко напомнил, что среди мер поддержки бесплатное питание в школах, а также отмена платы за детский сад. Он также отметил, что для информирования по вопросам частичной мобилизации уже запущена горячая линия 122 работает «без сбоев, все регионы укладываются в нормативы по времени дозвона».

Напомним, днем ранее, 22 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил меры поддержки мобилизованных.