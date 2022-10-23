Выписано в связи с выздоровлением 10 578 человек Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было выявлено 8 672 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в воскресенье, 23 октября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 88 летальных исходов, выписано в связи с выздоровлением 10 578 человек, что на 29,6% меньше по сравнению с минувшей субботой, 22 октября. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 662 человека, что на 54,8% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 23 октября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 372 935. Жертвами COVID-19 стало 389 537 человека, а выздоровело 20 719 106 пациента.

Кроме того, согласно приведенной статистике, 94 697 949 жителей России сделали прививку от коронавируса первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию.